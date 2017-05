Non non, Trump n’est jamais venu en Israël ! Par David Sebban

Ah Donald Trump ! Celui que l’on a senti si proche d’Israël pendant la campagne présidentielle américaine, l’homme qui nous enlevait presque les mots de la bouche lorsqu’il évoquait Jérusalem, l’histoire juive, Massada… Assurément, Trump devait en connaitre un rayon sur la terre promise. Pas forcément.

Dans la presse israélienne, tous avaient juré mordicus, qu’il était bien venu en Israël au cours d’une visite de travail en 1989. Le milliardaire avait en effet prévu de venir signer quelques contrats à cette époque et les journaux avaient relayé l’information en amont. Le staff du président élu n’a d’ailleurs jamais démenti…ni confirmé !

Et nous voici dans une pure fiction, le Yedioth Aharonoth, à deux reprises l’année dernière informe ses lecteurs du passage en Israël – quelques trois décennies plus tôt- du candidat républicain. Les télévisions reprennent l’info et même le très besogneux Haaretz se vautre et mentionne les déplacements, programme, parcours et rencontres à l’appui, …qui n’ont finalement pas eu lieu.

1989, la coalition chancelle

Car en 1989, Trump veut acheter des casinos en Israël et des rendez-vous sont bien fixés avec les membres du gouvernement. Itshak Shamir est Premier ministre et Shimon Pérès aux Finances. Mais le torchon brûle au sein de la coalition. Quand Trump apprend que Pérès va sans doute abandonner ses fonctions et quitter le gouvernement, il décide d’annuler la rencontre. « Si je fais affaire avec quelqu’un qui ne sera même plus aux commandes dans 1 mois, à quoi bon ? », aurait dit le magnat.

Et la visite prévue fut déprogrammée… Souhaitons donc à Donald Trump la bienvenue, pour son premier voyage en Israël.