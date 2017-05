Non, la République Tchèque n’a pas reconnu Jérusalem comme étant la capitale d’Israël !

Mauvaise nouvelle : la République Tchèque n’a pas reconnu Jérusalem comme étant la capitale d’Israël mais a simplement appelé le gouvernement à le reconnaître. Les parlementaires ont également appelé le gouvernement à mettre fin au paiement annuel du pays en vers l’UNESCO ……Détails……..

Le parlement a adopté deux résolutions favorable à Israël mais celles-ci ne concernent pas la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale du pays, elles concernent l’UNESCO et son obsession contre l’Etat Juif.

La première resolution recommande au gouvernement de stopper les paiements versés à l’UNESCO en raison de sa politique anti-Israélienne systématique.

La seconde résolution condamne la « politisation » de l’institution (l’UNESCO) et le parti-pris systématique contre l’un de ses état membre (Israël biensûr !).

Les parlementaires ont également recommandé au gouvernement Tchèque de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d’Israël.

Il y a donc pour l’instant aucune reconnaissance mais seulement une recommandation des parlementaires, c’est pas pareil mais c’est un bon début…..

Rappelons cependant que la République Tchèque est un des meilleurs ami d’Israël en Europe, malheureusement, son influence est très limitée et sa contribution financière à l’UNESCO l’est également.

Source Koide9enisrael