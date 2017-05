La Norvège frappe fort : « L’Autorité palestinienne doit rendre notre argent qui a servi à financer un centre en l’honneur d’une terroriste »

La Norvège a condamné vendredi l’Autorité palestinienne qui a nommé un centre pour femmes en l’honneur de Dalal Mughrabi, une terroriste palestinienne qui a participé à l’un des attentats les plus meurtriers de l’histoire d’Israël.

« La glorification des attaques terroristes est totalement inacceptable, et je déplore cette décision dans les termes les plus forts possibles. La Norvège ne se laissera pas associer à des institutions qui glorifient de la sorte les terroristes. Nous n’accepterons pas l’utilisation à ces fins de l’aide financière de notre pays », a déclaré dans un communiqué le ministre norvégien des Affaires étrangères Borge Brende.

« Nous avons demandé que le logo du bureau de représentation norvégien soit immédiatement retiré du bâtiment et que le financement qui a été attribué au centre soit remboursé. Notre aide financière est suspendue jusqu’à que nous ayons la certitude que rien de cette nature se reproduise », a-t-il ajouté.

Le 11 mars 1978, Mughrabi et plusieurs autres terroristes du Fatah avaient débarqué sur une plage située à proximité de Tel-Aviv, détourné un bus sur la route côtière d’Israël et assassiné 37 civils, dont 12 enfants. Plus de 70 personnes avaient été blessées.