Nouveau scandale antisémite en Ukraine

Victor Vargonov, membre de l’Académie des Sciences s’est amusé lors de la conférence du parti Batkivshchina de Yulia Tymoshenko en racontant des blagues racistes sur les Juifs et a été longuement applaudi. Comme l’a indiqué sur sa page Facebook le directeur du Comité juif ukrainien Eduard Dolinsky, les blagues ont été très appréciées non pas seulement par la présidente du parti Batkivshchina, Yulia Tymoshenko, mais également par le président du parti nationaliste Svoboda, Oleg Tyahnybok, qui était présent dans la salle. Dolinsky a publié une vidéo du discours du membre de l’Académie racontant sa blague et a ainsi déclenché une vague de critiques acerbe.