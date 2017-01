Nouveau succès de taille pour l’industrie de la défense israélienne

Les forces armées israéliennes et américaines ont réussi une série d’essais d’interception de missiles pour le système de défense nommé la Fronde de David, marquant une étape importante pour le fonctionnement du programme.

« Cette campagne de test est une étape cruciale pour assurer qu’Israël a la capacité de se défendre contre une menace très réelle et croissante », a déclaré le vice-gouverneur de l’Agence américaine de défense contre les missiles, Jim Syring. « Nous demeurons fermement résolus à soutenir le développement avec Israël d’un système de défense antimissile ».

Selon les responsables de la défense israélienne, c’était la cinquième série de tests pour la Fonde de David. Les tests ont prouvé les capacités et les performances de l’ensemble du système.

« Des cibles représentatives de menaces ont été lancées et interceptées avec succès par des missiles Stunner. Le radar MultiMission (MMR) a détecté la cible après le lancement et a transféré les informations de vol au Battle Management Center (BMC), qui a calculé le plan de défense. Les intercepteurs ont été lancés avec succès, et ont exécuté toutes les phases de vol et engagé les cibles comme prévu », a déclaré le ministère israélien de la Défense.

La Fronde de David, qui est développée conjointement par Rafael Advanced Defense Systems et la firme américaine Raytheon, est conçue pour servir de niveau intermédiaire au programme de défense antimissile multicouche israélien, qui comprend également les systèmes Iron Dome et Arrow 3.

Le succès de ce test intervient juste une semaine après que l’armée de l’air israélienne ait reçu sa première livraison des intercepteurs de missiles longue portée Arrow 3. Arrow 3, qui est également une joint-venture israélo-américaine, a la capacité de abattre des missiles balistiques intercontinentaux en dehors de l’atmosphère terrestre.