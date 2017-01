Nouveau tronçon Tel-Aviv Jérusalem, le bout du tunnel  

La « Route N° 1 » a été fermée pendant quelques heures entre jeudi soir et vendredi matin, pour permettre la fin des travaux et l’évacuation du nouveau tronçon. Mais avant, le nouveau tunnel Harel coté Tel-Aviv -Jérusalem et le nouveau viaduc de Motsa, qui enjambe l’actuelle autoroute Jérusalem-Tel Aviv (route numéro 1), ont été inaugurés ce jeudi en présence de messieurs Benyamin Netanyahou, Premier ministre et Israël Katz , ministre des Transports.