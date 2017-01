Nouveaux chiffres inquiétants sur la vague migratoire vers l’Europe

L’agence européenne en charge de la surveillance et du contrôle des frontières a d’ores et déjà annoncé quelques chiffres inquiétants concernant la vague migratoire vers l’Europe. Le nombre de migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée depuis le continent africain atteint des records.

En un an, plus de 180 000 personnes ont risqué leur vie pour atteindre les côtes italiennes, au départ de la Libye ou de l’Égypte. C’est 20% de plus qu’en 2015. Derrière ces chiffres se cache en fait une sombre réalité. Des passeurs toujours moins scrupuleux entassent désormais sur des bateaux de 8 mètres, non plus 90 personnes, ce qui était déjà beaucoup trop, mais 140 parfois 160 hommes, femmes et enfants.