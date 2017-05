Le nouvel ambassadeur américain atterrit à Ben Gourion

David Freedman, le nouvel ambassadeur nommé par l’administration Trump, est arrivé cet après-midi en Israël. Il rencontrera le président Rivlin demain matin et entrera en fonction au cours des jours suivants. C’est la première fois que les Etats-Unis nomment un juif orthodoxe à ce poste et Freedman est de plus un fervent amoureux d’Israël, activiste dans plusieurs groupes de soutien à Israël aux Etats-Unis.