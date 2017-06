Nouvel attentat à Londres : ce que l’on sait

Au moins 48 blessés ont en outre été hospitalisés dans 5 établissements différents, ont annoncé les services ambulanciers, qui ont soigné des blessés plus légers sur place.

La police a indiqué qu’elle traitait ces attaques comme « des actes de terrorisme ». Il s’agit du troisième attentat qui frappe la Grande-Bretagne en moins de trois mois.

L’attentat, qui n’avait pas été revendiqué tôt dimanche matin, est intervenu à seulement cinq jours des élections législatives au Royaume-Uni.

Les policiers ont été appelés à 22H08 locales (21H08 GMT) suite à des témoignages faisant état d’une camionnette fonçant contre la foule sur le pont. Le véhicule s’est ensuite dirigé vers le quartier voisin de Borough Market, a indiqué la police dans un communiqué.

Un policier armé à côté de deux suspects à terre à Borough Market, dans le centre de Londres, le 3 juin 2017

Gabriele SCIOTTO (AFP)

Les policiers ont « réagi rapidement, affrontant avec courage ces trois individus qui ont été abattus à Borough Market », selon le communiqué. Les individus armés ont été abattus dans les huit minutes suivant le premier appel à la police.

« Les suspects portaient ce qui ressemblait à des vestes explosives, qui se sont révélées fausses », a précisé la police, qui a appelé à éviter les quartiers où s’est déroulée l’attaque afin de laisser les urgentistes faire leur travail.

Elle a également annoncé un renforcement de ses effectifs dans Londres dans les jours à venir. Le London Bridge devait rester fermé pour la nuit, et trois hôpitaux du centre de Londres ont été bouclés, selon des sources officielles.

‘Un homme avec un couteau’

Stations de métro et rue fermées, fêtards enfermés dans les bars et restaurants, voitures de police passant toutes sirènes hurlantes: les deux sites touristiques sont passés de la fête au cauchemar.

Gerard, un homme interrogé par la BBC, dit avoir vu les terroristes poignarder des passants et s’écrier: « C’est pour Allah ».

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient la police entrer dans des bars et des restaurants pour sommer sans ménagement les clients de se coucher sous les tables, en hurlant: « Baissez-vous, baissez-vous ! ».

« J’ai vu une camionnette rouler en zigzag en tentant de faucher un maximum de personnes. Les gens essayaient d’échapper à la course du véhicule », a raconté un témoin, Alessandro, sur la BBC.

Des officiers de police et des membres des secours prennent en charge un blessé à London Bridge, au centre de Londres, le 3 juin 2017

DANIEL SORABJI (AFP)

« C’est une attaque terroriste, j’en suis sûre. J’ai vu une camionnette heurter la rambarde du London Bridge, puis un homme sortir avec un couteau pour se diriger vers un bar », a déclaré Dee, 26 ans, une habitante de Londres.

« Et il y avait un homme avec un couteau qui courait, il a descendu les escaliers et s’est dirigé vers un bar, il n’est pas entré… Je pense à mes amis, j’espère qu’ils sont sains et saufs », a-t-elle ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a assuré dimanche que la France était « aux côtés du Royaume-Uni ».