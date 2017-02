Nouvel israélien ? Savoir quel numéro composer en cas d’urgence. Par Bely

Coup du sort, cas d’urgence, (Tfou-Tfou-Tfou)… S’il rend indéniablement service, ce « savoir que faire, et où s’adresser » n’a jamais rendu malade quiconque, bien au contraire ! Et même si vous êtes depuis peu « Olé Hadash » vous avez déjà pu constater combien le système médical israélien est différent de tout ce que vous avez connu jusque-là…

Ajoutez-y le handicap d’être non encore hébraïsant, la marche à suivre selon que vous apparteniez à telle ou telle caisse, les numéros à composer dans tels ou tels cas d’urgences bien spécifiques, sont à noter et à garder plus précieusement que la prunelle de vos yeux !

A savoir, par exemple et pour commencer qu’il est absolument déconseillé d’aller directement à l’hôpital comme vous l’auriez fait en France, le coût risquant de vous « re-rendre » malade, même bien soigné !

Attention (Zeirout) ! N’oubliez surtout pas d’emporter avec vous votre carte d’assuré.

En Israël, le parcours « Urgence absolue » est tout autre : Ce sont « des centres médicaux d’urgence » (moked lerefoua d’houfa מוקד לרפואה דחופה) qui sont habilités à prendre soin de vous totalement gratuitement sauf cas bien particuliers où le paiement vous incombe mais là encore pour un coût nettement moindre que dans les urgences hospitalières.

Ci-dessous, copié-collé issu du lien suivant : http://www.sante.org.il/services-telephoniques-durgence/

1) – Listes de centres médicaux d’urgence proposés par les principales caisses, (Koupot).

Clalit : On peut l’obtenir en appelant le *2700, ou sur son moteur de recherche. Ou encore au 03-9405350 (de l’étranger : +972-3-6333333)

Leumit : Sur son moteur de recherche il apparaît directement. Ou Leumit (moked) le soir au : 1-700-507-507 ou les centres médicaux d’urgence tels que Bikourofé : *6101 ou Terem : 1-599-520-520

Maccabi : Centre d’appel 24/7 : *3555 ou 1-700-50-53-53 (de l’étranger : +972-3-5143999 Liste sur son moteur de recherche quand on ne sélectionne pas de localité.

Meuhedet : Liste sur son moteur de recherche quand on ne sélectionne pas de localité (cliquer sur שלח). Centre d’appel de nuit ou de shabbat de la Meuhedet plus particulièrement ou les centres médicaux d’urgence tels que Terem : 1-599-520-520

2) Listes de ces mêmes centres médicaux plus en détails…

. Pour la Clalit : Centre d’appel 24/7 : *2700 poste 5, ou 03-9405350 (de l’étranger : +972-3-6333333) – Possibilité de joindre un(e) infirmier/ère qui selon le cas pourra se référer à un médecin et vous donner les instructions médicales à suivre. Au cas où ils vous envoient aux urgences, ils fourniront directement la lettre de référence à l’hôpital où vous allez.

. Pour la Leumit : Centre d’appel de Leumit (moked) de 19h00 à 7h00 : 1-700-507-507 poste 3, avec des infirmières pouvant vous adresser aux urgences.

. Pour Maccabi : Centre d’appel 24/7 : *3555 poste 4, ou 1-700-50-53-53 (de l’étranger : +972-4-8188081) – Possibilité de joindre une infirmière qui selon le cas pourra se référer à un médecin et vous donner les instructions médicales à suivre. Au cas où vous êtes envoyé aux urgences, hôpital ou centre d’urgence, vous pourrez vous faire rembourser en fournissant l’original de votre facture (les appels sont enregistrés dans le logiciel de la caisse, prouvant que vous avez été envoyé aux urgences par le professionnel de santé à qui vous avez parlé).

« La Maccabi et la Clalit ont un service téléphonique d’urgences 24h/24 tenu par des infirmières ayant reçu une formation spécifique pour ce service. Ces professionnels sauront vous guider et éventuellement vous envoyer aux urgences – que ce soit au « moked » (centre médical d’urgence) ou bien à l’hôpital. Dans ce cas, les frais sont couverts car ils fournissent une lettre de référence (hafnaya).

. Pour la Meuhedet : Centre d’appel 24/7 : *3833, les personnes qui répondent peuvent vous indiquer les centres médicaux d’urgence les plus proches de chez vous.

3) A propos de Terem dont tout le monde parle comme de la panacée universelle !

« Terem (tél. : 1-599-520-520 24h/24) : un réseau de centres médicaux d’urgence ouverts tous les jours, dont environ la moitié seulement 24h /24. Ces centres sont très efficaces et leur personnel comprend des membres du personnel paramédical, des infirmières, des médecins généralistes, internistes, de famille et des pédiatres. Ils sont équipés pour faire des radios et des examens de laboratoires.

En cas de besoin, ils orientent les patients vers les services d’urgences hospitalières.

Les centres Terem sont reliés à de nombreux médecins traitants qu’ils informent par e-mail à propos de leurs patients, en joignant les résultats des examens et radios.

Voir ICI coordonnées et horaires de 18 centres d’urgence répartis désormais dans 15 villes dont 4 à Jérusalem : .

Les prix des consultations (tableau clair en hébreu) pour les adhérents des caisses maladie varient entre 21 et 89 shekels.

4) Quelques numéros indispensables à ajouter dans vos tablettes :

100 : Police

101 : Ambulance – Magen David Adom (MADA équivalent du SAMU)

102 : Pompiers

104 : Protection civile

Et pour terminer en beauté :

« Les ambulanciers ont lancé l’idée que chacun d’entre nous inscrive dans le répertoire de son portable la personne à contacter en cas d’urgence sous le même pseudonyme, utilisable par les ambulanciers, la police, les pompiers ou les premiers secours. Le pseudonyme international connu est « ICE » (= In Case of Emergency). En Israël : 101. On inscrit la personne à contacter ainsi : 101 suivi de son nom, et on fait suivre son numéro d’un astérisque *.

Par ex. : 101 דינה 050-1234567* Il faut bien sûr en informer au préalable cette personne, qui doit pouvoir fournir des informations sur votre état de santé, les médicaments que vous prenez et éventuellement vos allergies.

Source : Magen David Adom In Israel

Ainsi, il ne vous restera plus qu’à faire le ménage entre toutes les caisses existantes pour ne garder que la vôtre…

Vous souhaitant de n’en avoir jamais besoin !