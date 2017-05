Nouvelle méthode de cicatrisation…israélienne

Les patients qui survivent à des brûlures sévères entraînant la destruction des cellules de la peau et des tissus, souffrent ensuite des cicatrices indélébiles, sources de handicaps à la fois physiques, psychologiques et sociaux. Dr Alexander Golberg et son équipe de l’Université de Tel-Aviv présentent une nouvelle méthode de cicatrisation, non-invasive, capable de prévenir la formation de cicatrices hypertrophiques liées aux brûlures, des cicatrices causées par la prolifération d’un nombre excessif de cellules de collagène. Nommée « électroporation irréversible partielle », cette thérapie est basée sur des impulsions électriques d’une microseconde, permettant de supprimer les cellules lésées, sans endommager les tissus sains environnants.