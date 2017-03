Nouvelle vague d’alerte à la bombe dans les centres juifs américains

Au moins cinq centres communautaires juifs américains et un certain nombre de bureaux de l’Anti-Defamation League ont reçu des menaces d’attentats à la bombe, la sixième vague depuis le début de l’année. A 9h30 mardi, le service de sécurité des fédérations juives d’Amérique du Nord a signalé des menaces à la bombe dans les centres communautaires juifs de Milwaukee, Rockville, une banlieue de Washington D.C., Portland, et Rochester. Une école juive de Davie en Floride a également été évacuée mardi. En outre, le centre communautaire de Syracuse, New York, était également bouclé après avoir reçu une menace. Paul Goldenberg, le directeur du centre, a déclaré que la menace de Syracuse était de nature différente des autres menaces.