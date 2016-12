Obama provoque la colère de militants pro-palestiniens…

Une fois n’est pas coutume, ce sont les pro-palestiniens qui ne décolèrent pas contre B. Obama. Ce dernier a en effet refusé l’entrée aux USA à une jeune émeutière palestinienne, Ahed Tamimi, 15 ans, qui venait pour une tournée de conférences aux États-Unis.

Ahed Tamimi est une habituée des caméras internationales, car son père a lancé un commerce juteux de provocations contre l’armée israélienne. Il réunit des journalistes, envoie ses enfants dont Ahed provoquer les soldats et récolte en retour un droit de diffusion de ses images…

Il était prévu qu’Ahed Tamimi fasse partie de la tournée de conférences de No Child Behind Bars/Living Resistance (Pas d’enfants derrière les barreaux/Résistance vivante) organisée aux États-Unis à partir du 15 janvier 2017 mais, selon un courriel envoyé hier par les « Amis de Sabeel en Amérique du Nord » (FOSNA), le visa d’entrée dans le pays lui a été refusé.

« Naturellement, il n’est vraiment pas difficile d’imaginer pourquoi le gouvernement israélien préférerait ne pas voir quelqu’un comme Ahed – décrite par FOSNA comme « charismatique et à l’élocution facile » – se déplacer d’une ville américaine à l’autre et commenter les injustices particulièrement brutales qu’elle et d’autres de son âge enfants doivent subir quotidiennement et sans arrêt. Il serait assez juste que les médias traditionnels, toujours prêts à dénoncer les « missiles du Hamas », compensent un peu ce désastre pour les relations publiques. », écrivent les pro-palestiniens.