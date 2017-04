Obsèques du sergent El-Haï Tahar-Lev, assassiné ce matin près d’Ofra

Le jeune israélien assassiné ce matin dans l’attentat à l’entrée d’Ofra est le sergent El-Haï Tahar-Lev, originaire de la localité de Talmon. Le jeune homme avait étudié dans la yeshivat-hesder Mekor Haïm, dans le Goush Etzion. Il laisse derrière lui ses parents et six frères et sœurs. Les obsèques d’El-Haï Tahar-Lev auront lieu ce jeudi à 18h30 au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem.