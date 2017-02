Officiel: une cellule de l’Etat islamique, démantelée en Israël

L’information avait filtré il y a quelques jours mais ce vendredi, les services de sécurité israéliens sont un peu plus bavards : l’Etat islamique a bien l’intention de s’en prendre à moyen terme à Israël. Début janvier 2017, agissant sur la base d’informations, les forces de sécurité ont arrêté Anas Hajj Yahya, 35 ans, un Arabe israélien de la ville de Taybeh, soupçonné de planifier une activité terroriste en Israël.

Selon l’enquête, il a prêté allégeance au responsable de l’Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi et envisageait de se rendre en Syrie pour combattre dans les rangs de l’organisation. L’enquête a également révélé qu’il envisageait de mettre en place une cellule terroriste chargée de mener des attaques en Israël et avait tenté de recruter des membres. Il avait reçu l’ordre de mener une attaque terroriste contre un autobus à Tel-Aviv et contre des soldats de Tsahal. Ses projets n’ont pas vu le jour.

En outre, selon l’enquête, il était actif au sein d’un forum Internet avec d’autres membres de l’organisation. Il a partagé des informations avec le groupe sur la fabrication de ceintures explosives, l’assemblage d’engins piégés activables par des téléphones cellulaires, et l’ajout de poison dans les engins.

Il a également fourni des instructions au sujet de la fabrication de substances dangereuses, telles que du gaz sarin. Parmi les preuves recueillies contre lui figurent des images d’engins piégés et un manuel pour le combattant djihadiste utilisé par les membres de l’Etat islamique. Un acte d’accusation a été déposé à son encontre.