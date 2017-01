Olim de France: Fini l’examen d’équivalence pour les pharmaciens en Israël

La Knesset a voté cette semaine (lundi) en seconde et troisième lecture l’amendement de la loi des pharmaciens. Les pharmaciens ayant plus de 3 ans d’expérience dans leur pays d’origine sont exemptés d’examen d’équivalence. Un suivi professionnel d’un an en Israël, et un examen partiel sur la législation pharmaceutique israélienne, remplaceront l’examen d’équivalence (pour les pharmaciens n’ayant que 2 ans d’expérience le suivi professionnel sera de 2 ans).