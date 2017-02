On a retrouvé le portail du camp de Dachau. Par Bely

Vision surréaliste : Se féliciter de voir les portes du camp de Dachau se re-fermer… Et pourtant il en est ainsi. Souvenez-vous des gros titres d’alors racontant combien l’Allemagne avait été d’autant plus fortement traumatisée par le vol du portail de Dachau ce week-end de premier novembre 2014, qu’il avait fait suite à celui qui avait eu lieu en 2009, au camp d’Auschwitz.

Là aussi, c’est l’inscription, (le travail rend libre) qui avait été volée. Elle avait été ensuite retrouvée scindée en trois morceaux, puis ressoudée en 2011.

La formule «Arbeit macht frei» provient d’un roman de la fin du XIXe siècle écrit par Lorenz Diefenbach qui raconte l’histoire d’un joueur et d’un menteur qui retrouvent le droit chemin grâce à un travail régulier. Le titre avait ensuite été détourné par les milieux d’extrême droite.

Régulièrement, les lieux de mémoire sont victimes de vols plus ou moins spectaculaires. Il faut savoir que la direction du Mémorial avait toujours refusé l’installation d’une caméra de vidéosurveillance, pour le motif absent d’humour, à prendre tel quel au premier degré, de ne pas « faire de ce camp une zone de haute sécurité ».

« Une décision qui devra être réexaminée, » a déclaré le responsable du Mémorial toujours aussi sérieux !

Le portail de Dachau… s’était ouvert pour faire entrer plus de 206.000 prisonniers venus de plus de 30 pays, se fermant à jamais sur plus de 41.000 d’entre eux assassinés par les nazis…

Et de s’interroger sur les pourquoi et les comment de tels faits divers ? Fascination de l’horreur peut-être, ou pari stupide de réussir à « déménager » au nez et à la barbe des responsables de la sécurité une porte de fer forgé, d’environ deux mètres de hauteur pour une bonne centaine de kilos….

On a fini par retrouver il y a peu, le portail en Norvège avant que de lui rendre sa place… Sans savoir, à ce jour quels en sont les voleurs …

Devoir de mémoire :

Chaque année quelque 800.000 visiteurs du monde entier viennent s’y recueillir dont le président du Comité international de Dachau, Jean-Michel Thomas.

Représentant les survivants du camp et leurs descendants, il a « salué le retour de cette porte », lors d’une cérémonie sur place, demandant, l’un n’empêchant pas l’autre, la poursuite de l’enquête pour enfin connaître l’identité des voleurs.