On en sait davantage sur le réseau d’armes démantelé dans la région de Shehem (Naplouse)

Les forces de sécurité israéliennes ont démantelé un réseau de fabrication et de vente d’armes dans la région de Naplouse, suite à des informations reçues des douanes au sujet d’un grand nombre de paquets contenant des pièces d’armement commandées sur Internet dans le monde entier et envoyées à Naplouse. Les informations ont conduit à un réseau qui utilisait les pièces pour fabriquer des armes. Des arrestations ont été effectuées et quatre armes et des centaines de pièces pour fabriquer des armes ont été confisquées. Une boutique de robes de mariées gérée par l’un des suspects était utilisée comme adresse où les colis étaient envoyés.