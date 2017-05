Oui où Non. Israël, un bon pays pour élever ses enfants ?

Quels sont les pays les plus agréables pour élever des enfants ? Pour le savoir, le réseau InterNations a posé la question aux expatriés. Cette année, la Finlande, la République tchèque et Israël sont dans le trio de tête.

S’installer à l’étranger en famille est une aventure à part entière. “Les expats doivent penser à tout, de l’éducation des enfants, qui doit être à la fois abordable et de qualité, aux activités et au bien-être de la famille, en passant par les préoccupations plus habituelles comme le coût du déménagement”, explique The Independent. Le quotidien britannique reprend le classement de l’organisation InterNations des pays où il fait bon s’expatrier en famille et précise leur méthodologie :

Les expatriés ont donné des notes sur tout, de la prise en charge de la santé des enfants à leur sécurité et à l’enseignement dispensé. Chaque pays devait avoir au moins trente et une réponses de parents expatriés pour pouvoir figurer dans le classement.”

Sur les quarante-cinq pays du classement 2016, voici les dix premiers :

10 : L’Allemagne

Bien que l’Allemagne dispose de nombreuses écoles de qualité, “seuls 7 % des expatriés optent pour cette possibilité”, relève The Independent.

9 : La Belgique

Les efforts faits pour améliorer la qualité de l’enseignement primaire et pour développer les options de garde d’enfants ont contribué au bon classement de la Belgique.

8 : Taïwan

Taïwan a notamment obtenu de très bons scores en ce qui concerne la sécurité des enfants et la qualité de vie proposée aux familles avec enfants.

7 : L’Australie

Septième au classement général, l’Australie arrive pourtant en première position en ce qui concerne la variété des activités pour les enfants.

6 : La Norvège

La Norvège est passée de la dix-septième à la sixième position en l’espace d’un an. En cause : les options de garde d’enfants, qui se sont nettement développées selon les parents interrogés.

5 : La Suède

Le pays est passé de la troisième à la cinquième place du classement. Le quotidien britannique écrit que “cela peut s’expliquer par la crise que vit le système scolaire suédois depuis quelques années”.

4 : L’Autriche

Première du classement l’année dernière, l’Autriche a perdu trois places. En ce qui concerne l’accueil et la convivialité envers les familles avec enfants, elle tombe même à la quarante-troisième place (sur quarante-cinq pays).

3 : Israël

84 % des expatriés interrogés sont globalement satisfaits de leur vie de famille en Israël.