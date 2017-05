Palestine sur Aveyron ? Le programme alléchant de l’été ! Par Bely.

Juste un détail mais indispensable pour qui veut que les palestiniens s’y sentent comme chez eux cet été ! Nouveau département pour un plan à la campagne ou pour un plan de Campagne ? Voilà une nuance qui dépasse sans doute l’entendement de nos joyeux futurs vacanciers mais qui laisse perplexe l’israélien lambda interloqué de pareilles considérations et l’invite qui va avec !

Un comportement que n’auraient pas manqué de dénoncer, de montrer du doigt comme affreusement colonisateur, et la « Palestine » et la France, si pareille démarche était venue du « Peuple élu ! »

Ceci-dit voilà une perspective d’avenir bien sympathique quoi qu’inattendue pour le peuple palestinien, une porte ouverte vers la France qui avait sans doute échappé à Marine Le Pen pour qu’elle n’en ait pas parlé pendant sa « Campagne…« Présidentielle », celle-là !

Ceci-dit, le gentil organisateur promet aux gentils membres… « Un hébergement et autres plans dodo à la belle étoile, cosy ou rots, pour tous les goûts » (sic).

Ceci-dit, suivent listes complètes des hôtels, chambres d’hôtes & auberges, les moyens de s’y rendre par train ou par un covoiturage évident entre voisins. Mais auquel on aurait pu ne pas penser vu la distance entre Gaza et l’Aveyron !

Et pourtant… Pour preuve ce copié-collé : « Tous les chemins mènent à …. Gages – au moins le weekend du 11 au 13 août 2017 pour le festival PALESTINE EN CAMPAGNE. Proposer vos trajets pour partager, économiser, et se mettre dans l’état d’esprit d’un weekend de rencontres tout autour d’un peuple et d’un pays magnifique. Contact Tél : 06-30-62-77-99 Mail : pec@philistin.fr »………………

Et cet autre encore : « Après le succès de Palestine en Campagne 2013 et 2015, l’équipe du Philistin est de retour pour préparer l’édition 2017. Au programme, dans l’esprit Philistin, une fête dédiée à la culture, au patrimoine et à l’identité palestinienne. Nos amis nous rejoindrons de Naplouse, Ramallah, Haïfa, Jérusalem, Bethlehem, Gaza ; tous ensemble dans notre belle campagne aveyronnaise autour d’une ambiance festive pour 3 jours de rencontres et de découverte ; comme ce fut le cas il y a deux ans ; mais en « meilleur » !!



Diable ! Mais comment est-ce possible ?

Ne dit-on pas que tous les pauvres palestiniens sont bouclés, enfermés, affamés, réduits à la condition d’esclaves et pis encore par Israël, cet abominable colonisateur…