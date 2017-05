La page Facebook en hébreu de « Pizza Hut » a connu un nombre inhabituel de visiteurs ces dernières heures. En cause, une publicité diffusée sur le réseau social où l’on aperçoit Marwan Barghouty, l’instigateur de la seconde intifada dans sa cellule en train de se restaurer dans les toilettes alors qu’il a lui-même décrété une grève de la faim.

Le slogan apparait alors sur fond rouge : « Barghouty, si déjà tu brises la grève, une Pizza n’aurait pas été préférable ? »

Immédiatement, des milliers de personnes pour les uns amusés, ont partagé l’image et pour les autres, ont envoyé une volée de bois vert aux auteurs de la publicité considérée comme un outrage. Les réseaux sociaux palestiniens et arabes ont immédiatement lancé un appel au boycott de l’enseigne et les esprits se sont échauffés lorsqu’une proposition d’attentat a jailli dans les commentaires.

Quant à la direction internationale de Pizza Hut, elle a vite fait de reclamer le retrait de la publicité – ce qui fut aussitôt fait- et a signalé que ce type de campagne n’est pas souhaitable et ne correspond pas à l’image de la compagnie.