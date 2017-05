Les Palestiniens privés de divorce pendant le Ramadan. Par Bely

Dans la religion juive, on connait les difficultés rencontrées par la femme décidée à divorcer, confrontée à ce qui s’apparente plus à une guerre des nerfs, à un parcours du combattant qu’à une démarche judiciaire : L’obtention du « Guett », ce droit léonin, du fait même qu’il soit soumis uniquement au bon vouloir de monsieur ! Apparemment en ce qui concerne les Palestiniens et eux seuls, le problème semble se poser d’une façon quelque peu différente. Il ne s’intéresse pas à l’élément humain, l’individu, mais à la période de la demande de séparation…….

Là aussi, seuls les tribunaux religieux sont habilités à prononcer mariages et divorces. Ainsi ce sont plus de 50.000 mariages qui ont été célébrés dans les territoires administrés par l’Autorité palestinienne et dans la bande de Gaza, et… et plus de 8.000 divorces prononcés selon des chiffres officiels de l’année 2015.

Mais nous sommes en 2017, plus précisément le 28 mai et le ramadan vient tout juste de commencer avec l’observance de tas d’interdictions et, étonnamment, hier dimanche, le chef des tribunaux islamiques palestiniens a ordonné aux juges de ne pas prononcer de divorce durant le mois de jeûne du ramadan, les autorités redoutant que la privation de nourriture et de cigarettes soit la cause de décisions trop hâtives.

Dans un communiqué, Mahmoud al-Habache, le chef des tribunaux islamiques palestiniens, a assuré se baser sur l’expérience des années précédentes et expliqué que chaque année, durant ce mois sacré pour les musulmans, parce qu’ils n’ont pas mangé et pas fumé, nombre d’adeptes créent des problèmes dans leur couple et prennent la décision de divorcer rapidement sans en mesurer les conséquences.

C’est pourquoi, les tribunaux palestiniens ont décidé que toutes les demandes de divorce ne seront examinées et les décisions prononcées qu’une fois le mois de jeûne terminé.

Les tribunaux redoutent que la privation de nourriture, boisson et cigarettes en ce mois de ramadan durant le jour, (sans parler de la FATWA 1 : Quiconque a des rapports charnels avec son épouse en journée de ramadan alors qu’il est en état de jeûne, son jeûne est annulé) soit la cause de décisions trop hâtives ?

Deux autres questionnements font alors surface :