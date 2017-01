Pape François: « les migrants apportent une culture précieuse en Europe »

Le pape François a salué les migrants, dimanche, lors du jubilé de la Miséricorde célébré devant 5 000 migrants, sur la place Saint-Pierre. Le souverain pontife a salué leur démarche d’« espérance » en soulignant que chacun d’eux apportait en Occident « une culture précieuse » et « des expériences d’oppression » rapporte le Point.

« Votre présence ici sur cette place est un signe d’espérance en Dieu ! Ne vous laissez pas dérober cette espérance et la joie de vivre ! » a-t-il lancé à la fin de la prière de l’angélus, saluant « avec beaucoup d’affection les communautés ethniques présentes » et « les personnes qui aident et accueillent » les migrants.