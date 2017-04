Paris : manifestation anti Israël en demi-teinte

La manifestation organisée samedi dans la capitale par l’organisation antisémite BDS n’a finalement pas fait les émules escomptés.

Malgré la quarantaine d’associations qui s’étaient ralliées a l’appel de rassemblement du mouvement BDS avec pour but de « célébrer la résistance palestinienne à l’occupation et à la colonisation de l’occupant israélien » et « exiger des sanctions », seules 200 personnes ont défilé. Un gros dispositif policier avait été déployé compte tenu du tapage que ce rassemblement avait suscité auprès d’associations juives ainsi que sur les réseaux sociaux.