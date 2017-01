Passe d’armes entre M. Netanyahu et M. Bennett

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a répondu à l’appel lancé par le ministre de l’Education Naftali Bennett pour que le gouvernement applique immédiatement la souveraineté israélienne à la ville de Maaleh Adumim lors d’une réunion du Likoud lundi après-midi.

Le Premier ministre a parlé de la conversation téléphonique qu’il a eue avec le président américain Donald Trump hier soir, dans laquelle M. Trump lui a assuré que la paix entre Israël et ses voisins arabes ne pouvait être obtenue que par des négociations directes.

« Après huit ans de pression, je salue le changement d’attitude à la Maison Blanche », a déclaré M. Netanyahu. « Nous sommes confrontés à de grandes opportunités, mais ils exigent de la responsabilité et de la discrétion. »

En réponse à l’appel de M. Bennett à appliquer immédiatement la souveraineté israélienne à Maaleh Adumim, M. Netanyahou a déclaré: « Nous sommes confrontés à des opportunités pour l’Etat d’Israël, mais ils ont besoin de jugement.Ce n’est pas le moment pour les réactions épidermiques, pour le bien de l’Etat d’Israël et pour le bien des villages juifs, je suggère que tout le monde mette de côté toutes les autres considérations et me permette de diriger le pays. Nous entrons dans une nouvelle ère et nous renforçons nos relations extérieures. »

M. Netanyahu a reporté le vote sur le projet de loi pour appliquer la souveraineté israélienne à Maaleh Adumim hier, après sa première discussion avec le président Trump.