Pays-Bas : recensement antisémite des juifs en ligne

Le Centre d’Information Juive aux Pays-Bas (CIDI) demande que le gouvernement néerlandais prenne des mesures immédiates contre de nouveaux sites web antisémites qui prennent de l’essor sur le réseau internet néerlandais.

En fin de semaine, le site antisémite Altrechts.com, qui proposait aux internautes des » listes de juifs et de demi-juifs qui portent atteinte à la culture néerlandaise » et qui demandait au public d’ajouter aux listes du site des juifs hollandais supplémentaires, a été retiré de la diffusion. Le site comprenait également une page tentant de quantifier « l’influence néfaste » des juifs aux Pays-Bas et en Belgique. Le CIDI a rapporté que le site est particulièrement préoccupant. «Nous n’avons pas besoin d’expliquer ce que des antisémites violents sont capables de faire avec une telle liste», a-t-on déclaré au sein de l’organisation.

On ne sait pas qui se tient derrière le site, qui est inscrit en tant que serveur de Panama et qui ne fournit pas d’informations sur son propriétaire. Comme déjà signalé, en fin de semaine, le site a été retiré de la diffusion sur le net, mais dès aujourd’hui (lundi), il a été remplacé par un autre site expliquant que le site Altrechts.com « a été retiré de la diffusion suite à une attaque malveillante », et proposant de continuer à mettre à jour des listes de juifs à la place de l’ancien site. Pour ce faire, ce site a même ajouté une touche: « Inscrire un juif » Dans ce site antisémite, on peut également trouver un lien vers « Mein Kampf », une explication sur la « conspiration juive au sujet de l’Holocauste » et une autre section sur les « autres ennemis du peuple – marxistes, féministes et homosexuels ».

Les autorités des Pays-Bas ont annoncé qu’elles enquêtaient au sujet du site et tentent de trouver ses responsables.