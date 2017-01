Pendant ce temps à Hébron, on brûle des effigies de D. Trump

Des manifestations ont eu lieu la semaine dernière à travers l’Autorité palestinienne contre le président Donald Trump et son intention déclarée de transférer l’ambassade des États-Unis de Tel Aviv à la capitale israélienne Jérusalem.

Des manifestations sanctionnées par la faction du Fatah au pouvoir de l’OLP se sont tenues à Shechem, Ramallah et Hébron jeudi soir et vendredi matin pour protester contre le 45e président des États-Unis et exiger qu’il renonce à sa promesse de déménager l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem.

Les manifestants présentaient des pancartes indiquant «Stoppez Trump à Jerusalem» et «Ne déplace pas l’ambassade». A Hébron, des manifestants ont été filmés en incendiant des images du nouveau président.

L’Autorité palestinienne a averti l’administration entrante Trump ces dernières semaines que le déplacement de l’ambassade «ouvrirait les portes de l’enfer» au Moyen-Orient.

https://www.facebook.com/jerfirst1/videos/1241444175903134/