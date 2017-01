Peu habituées à la concurrence, des marques israéliennes veulent augmenter les taxes des achats sur internet

Les propriétaires de Fox et de Castro sont parmi ceux qui exigent que la TVA de 17% soit imposée sur la mode et les chaussures achetées par internet sur des sites à l’étranger.

Les hauts responsables des industries de la mode et des centres commerciaux de détail en Israël ont lancé une campagne pour faire infléchir la croissance des ventes de produits de mode en ligne. Selon « Globes », des responsables d’enseignes israéliennes ont contacté le ministre des Finances Moshe Kahlon et lui ont demandé d’annuler l’exonération de TVA sur les achats en ligne à l’étranger, en particulier concernant la mode et les chaussures. Le président et chef de la direction de Castro et l’actionnaire majoritaire Gabi Rotter, PDG de Fox-Weizel, ainsi que l’actionnaire de contrôle Harel Wizel et le propriétaire de chaussures Nimrod, Oren Mandelblit font parti de ce mouvement…

Les cadres de la distribution ont protesté contre le fait que les entreprises israéliennes sont tenues de payer la douane sur les vêtements importés (6%) et les chaussures (12%) et doivent aussi inclure 17% de TVA sur les ventes aux consommateurs. Cela met les détaillants israéliens, disent-ils, dans une position désavantageuse face à leurs concurrents internationaux qui peuvent expédier des envois vers Israël qui sont exonérés de la TVA sur les articles d’une valeur inférieurs à 75 $.