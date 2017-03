Pilotes arabes et israéliens côte en côte dans le ciel grec

Un exercice militaire aérien d’envergure internationale est actuellement mené en Grèce (jusqu’au 6 avril) avec la participation de pilotes israéliens et arabes, d’après la radio publique israélienne.

Accueilli et organisé par les Forces aériennes grecques, l’exercice militaire, baptisé « Antiochus 2017 », a inclus des pilotes et des avions d’Israël et des Emirats arabes unis, ainsi que d’autres pays, dont les Etats-Unis et l’Italie.

«Israël» maintient une large coopération avec l’armée de l’air grecque et a participé à plusieurs exercices militaires de forces aériennes, maritimes et terrestres avec le pays méditerranéen, notamment suite à la dégradation des liens avec l’adversaire de la Grèce, la Turquie.

D’après la radio publique israélienne, c’est la seconde fois que des pilotes israéliens et émiratis participent à cet exercice militaire. Un exercice similaire avait été mené, l’année dernière aux Etats-Unis, incluant également des membres et des appareils des aviations des deux pays.

En novembre, l’armée de l’air israélienne accueillera plus de 100 avions et des centaines d’équipages de soutien dans un exercice de drapeau bleu de deux semaines. Des équipages des États-Unis, de la Grèce, de la Pologne, de la France, de l’Allemagne, de l’Inde et de l’Italie débarqueront en «Israël» à l’automne pour un exercice visant à améliorer leurs compétences en planification, ciblage et coordination du commandement et du contrôle.