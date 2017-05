Un planeur développé par Tsahal pour sauver des vies

Développé par le corps médical de Tsahal et le Technion, un nouveau planeur pourrait aider à sauver la vie de soldats blessés sur le champ de bataille. Il peut transporter jusqu’à 23 kilos (du sang, qui doit être conservé au frais, et des équipements médicaux…) et peut atteindre une distance de 20 km en 8 minutes. Il mesure 3,5 m et 3,93 m d’envergure. Les ailes sont pliables de sorte qu’il peut se lancer à partir d’un avion. Dr Dean Nachman: « Le planeur ne pourra pas évacuer un soldat, mais il nous permet d’apporter l’hôpital au patient » d’une manière intelligente, ainsi, le soldat sera soigné avant d’être transféré dans un état plus stable, vers un hôpital. De plus, ce planeur est doté d’une capacité d’atterrissage précise et discrète, afin de ne pas se faire repérer par l’ennemi. Il est en effet insaisissable au radar. Ce planeur permettra de fournir des données médicales sur le blessé et les transmettra à l’hôpital avant son arrivée ».