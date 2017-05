Le plus grand drapeau d’Israël flotte désormais sur Jérusalem ! (photos)

Pour marquer le 50ème anniversaire de la réunification de Jérusalem durant la guerre des Six Jours, le plus grand drapeau Israélien jamais hissé dans le pays a été déployé mardi au Giv’at HaTahmoshet (Ammunition Hill – La colline aux munitions)…….Détails et photos……..

Ce drapeau géant pèse 40 kg et se trouve à 18 mètres du sol, il fait 10 mètres de large et 180 mètres carrés !

Le drapeau a été hissé au sommet d’un mât monumental créé pour accrocher en temps normal des cables électriques.

Alon Vald, qui est le responsable des événements et du marketing au musée de « la Colline aux Munitions » a dévlaré : » Un drapeau comme ça n’a jamais été hissée dans le ciel d’Israël. Voir un tel drapeau sur la colline aux munitions 50 ans après la guerre des Six Jours est très émouvant.

Cette année, nous avons décidé de célébrer les 50 ans de la réunification de Jérusalem en réunissant près de 2000 soldats dont certains des libérateurs pour une cérémonie de fête sur la colline aux munitions et également au Mur occidental, dans la vieille ville.

Nous avons décidé de voir en grand. Ce drapeau est presque aussi grand que deux parachutes.

Cependant, faire voler ce drapeau n’avait rien de facile. Je me suis arraché la peau des mains en le soulevant. Après tout, 40 kilos, ce n’est pas rien. Avoir hissé le plus grand drapeau du pays est une source de grande fierté pour moi « .

Rappelons au passage que Alon Vald est le fils de Rami Vald, un officier Parachutistes qui a été tué durant la bataille de la colline aux munitions il y a 50 ans !

Sachez que la Colline aux Munitions est un lieu historique sur lequel s’est déroulé une grande bataille, qui a été decisive lors de la prise de Jérusalem.

L’endroit était un avant-poste militaire Jordanien fortifié réputé imprenable.

182 soldats Israéliens y ont trouvé la mort…..Le lieu est devenu un mémorial sur lequel se trouve également un musée.