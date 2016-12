Plusieurs attentats suicides évités en Israël

Une série d’attentats suicides prévus à Haïfa et à Jérusalem ont été déjoués par les forces de sécurité israéliennes, a annoncé jeudi le Shin Bet. L’agence de sécurité a indiqué qu’une cellule terroriste du Hamas planifiant des tirs et des attentats à la bombe contre des Israéliens a été découverte et démantelée récemment.