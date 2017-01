Poète libanais: la langue arabe est « vouée à mourir »

Le poète libanais Saïd Akl a des mots durs contre sa langue maternelle, l’arabe, dans un entretien publié par l’OLJ datant de 2012.

« En réalité, la poésie arabe est faible. Elle est fille du désert. Or le désert est incapable de produire quoi que ce soit. Prenez al-qafieh, la rime arabe. Elle est répétitive à souhait, monotone. J’ai moi-même écrit un poème de soixante vers en utilisant la même rime. Les gens ont applaudi, mais moi je souffrais le martyre ! En Europe, dont les littératures comptent de nombreux magiciens du verbe, c’est différent : une rime unique est impensable! […] J’ai enseigné l’arabe à l’école et à l’université pendant trente ans. Si je suis devenu un grand poète arabe, c’est pour pouvoir dire, justement, que la langue arabe est vouée à la mort. Les Arabes ne sont ni des poètes, ni des artistes. Il y a certes une centaine de vers écrits par des Arabes qui comptent parmi les plus beaux du monde, mais c’est tout…