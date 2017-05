La police va utiliser des ballons d’observation pour lutter contre les infractions routières !

La police Israélienne a annoncé ce week-end qu’elle déploiera bientôt des ballons d’observation pour lutter contre les infractions routières potentiellement mortelles. Cette surveillance devrait permettre à la police de faire de grosses économies car elle utilise actuellement des hélicoptères, ce qui est très coûteux…….Détails………. L’utilisation de ballons d’observation est beaucoup plus rentable car les ballons sont compacts et peuvent être stockés dans le coffre de voitures de police; ils peuvent être utilisés relativement facilement, ils nécessitent une main-d’œuvre limitée et ils permettent une gamme de vision plus large que les hélicoptères.

Les ballons transmettront les images aux moniteurs installés dans les voitures de police mais la police envisage dans le futur de rendre ces images disponibles sur les téléphones cellulaires des policiers.