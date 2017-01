Pologne : agressés parce qu’ils parlaient des Juifs

Karolina Tobolska (une bloggeuse polonaise) et ses amis ont été physiquement agressés et subi des insultes de la part d’employés du café Foksal à Varsovie. La raison évoqués par les agresseurs : Nous sommes catholiques et ne voulons pas entendre parler des Juifs». Le café Foksal a publié une réaction selon laquelle les hôtes chrétiens ont été offensés par des juifs qui célébraient et qui parlaient entre eux. La police a ouvert une enquête.