La Pologne s’intéresse au Dôme de Fer

La Pologne a annoncé avoir fait la demande à l’Administration américaine d’informations supplémentaires concernant la proposition de Raytheon, associé à l’israélien Rafael, pour l’achat d’un nouveau système de défense anti-aérien.

L’achat de huit batteries Patriot pourrait atteindre le prix de $7,5 milliards. La part de Rafael dans ce schéma à concrétiser atteindrait plus d’$1 milliard dans le cadre de ce contrat. Rappelons que le système est conçu pour détruire les roquettes dans un rayon de 4 à 70 kilomètres. Selon son fabricant, le Dôme de fer est opérationnel de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques, et il est capable de faire face à des attaques simultanées et nombreuses.