Le porte-parole de Tsahal s’exprime contre l’organisation Betzelem

Le général Moti Almoz, porte-parole de l’armée israélienne, exprime sa colère envers la campagne de délégitimation médiatique que mènent certaines organisations humanitaires israéliennes contre les soldats de Tsahal : « Continuez à produire des films mensongers au nom de soi-disants droits à la liberté d’expression. Nous avons de notre cote une tache bien plus importante, celle de protéger les citoyens israéliens, y compris vous et vos familles ». Cette réaction survient après la diffusion par Betzelem d’une vidéo qui n’est, selon Almoz, ni plus ni moins qu’une mise en scène.