Pour être heureux, mieux vaut s’installer dans le nord de l’Europe…où en Israël

Le World Happiness Report établit un classement des pays les plus heureux du monde en fonction de plusieurs critères dont le PIB, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et l’aide sociale. Cette année, c’est la Norvège qui est le « pays le plus heureux du monde ». Elle détrône le Danemark, désormais deuxième. Suivent l’Islande, la Suisse, la Finlande et les Pays-Bas. Israël se place en 11e position, devant les Etats-Unis en 14e position et loin devant la France à la 31e place.