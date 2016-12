Pour faire bon poids, Obama termine son mandat par « un massacre à la tronçonneuse ». Par Bely

Gargantua, son fils Pantagruel et Hercule réunis n’auraient pu faire mieux que Barack Obama pour anéantir dans l’œuf toutes velléités de changement à son successeur avant même qu’il soit investi ! Un Obama en délire pour qui « Scier à la base et la branche et l’arbre sur lesquels étaient bien installés Donald Trump et ses troupes », et ce, avant le 20 janvier, semble tourner à l’obsession.

Inutile de rappeler toutes les contorsions qu’il s’est imposé pour parvenir à ses fins : Faire adopter la résolution 2334, le 23 décembre dernier, qui exige d’’Israël la cessation de toute « colonisation » de pauvres palestiniens.

Une première depuis 1980… évitable s’il ne s’était donné comme but de faire tout son possible et plus encore pour trahir, pour nuire à Israël.

Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout !

Probablement moins médiatisée, cette nouvelle « résolution ». Dernière initiative du genre, le démantèlement d’un des outils majeurs du Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis. Mis en place par l’administration Bush après les attentats du 11 septembre 2001, ce système conçu pour « surveiller » plus spécifiquement les Arabes et les musulmans avait permis au renseignement américain de ficher plus de 80 000 individus.

Mr Barack Obama, lui, a décidé de transférer 18 des 59 derniers détenus de Guantanamo et s’il n’a pas fermé comme promis le camp de détention, le président l’aura largement vidé des 242 prisonniers qui s’y trouvaient à son arrivée en 2009. Sans doute avec d’autant plus d’enthousiasme que durant sa campagne, Donald Trump avait affiché son intention de le « remplir de sales types » !

Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout !

Barack Obama n’a pas délaissé le terrain écologique. Le 20 décembre, le président sortant a révélé qu’il ferait interdire, en s’associant avec le Canada, tout nouveau forage en Arctique.

Soulignant sa volonté de « préserver les écosystèmes » de la zone, l’administration Obama a surtout fait comprendre que sa décision s’appuyait sur « une base légale solide » et ne pourrait être remise en cause par le prochain hôte de la Maison blanche.

La démarche du président s’élargit à 31 canyons sous-marins dans l’Atlantique, où le forage sera également interdit. Pour ce faire, il s’est appuyé sur une loi de 1953 qui obligera le Congrès à légiférer, c’est-à-dire à surmonter le pouvoir de veto de la minorité démocrate au Sénat…. Sans doute avec d’autant plus d’enthousiasme que durant sa campagne, l’entourage de Donald Trump, viscéralement opposé aux réglementations environnementales, n’avait pas manqué de condamner l’initiative de Barack Obama…

Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout !

Autre décision dont le timing vise sans nul doute à gêner Donald Trump aux entournures, la signature par Barack Obama d’un règlement visant à consolider le droit à l’avortement, un texte fait pour empêcher les Etats de couper tous financements destinés aux centres du Planning familial américain.

Devant entrer en vigueur deux jours avant l’intronisation de Donald Trump, cette mesure retirera aux élus républicains la possibilité de supprimer unilatéralement ces budgets pour des raisons politiques. (Les fonds en question permettant notamment aux plus fragiles de payer des traitements contraceptifs, des visites médicales, des tests de dépistage du VIH etc.).

Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout !

De plus, Barack Obama a également, dans le domaine de la fiscalité, imposé aux propriétaires de sociétés à actionnaire unique et à responsabilité limitée – dites « singles LLCs »- de s’identifier auprès des services fiscaux … Sans doute avec d’autant plus d’enthousiasme que durant sa campagne, Donald Trump n’a jamais fait mystère de son usage des paradis fiscaux pour ses propres affaires ! »

Mais ce n’est pas tout, voici la petite dernière…

De plus, Kerry a accusé hier« Israël » d’avoir engagé « un projet exhaustif » pour s’approprier des terres en Cisjordanie. Kerry a affirmé mercredi que la solution à deux Etats comme » seule voie possible pour obtenir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens » est « en grave danger ». « L’adoption d’une résolution à l’Onu vendredi condamnant les colonies israéliennes sur laquelle les Etats-Unis n’ont pas opposé de veto et qui a provoqué la colère de l’entité sioniste visait à préserver la solution à deux Etats », a expliqué M. Kerry.

Des annonces insupportables pour Israël, insuffisantes pour les Palestiniens qui dénoncent qu’il ne soit pas fait référence au retour des réfugiés palestiniens sur les terres dont ils auraient été « expulsés » sans en avoir reçu dédommagement ! (Sic, rappelons que la quasi-totalité des terres ont été rachetées par les Israéliens),

En échange, les Palestiniens devraient reconnaître Israël comme Etat juif, ce que rejette catégoriquement le Hamas ….

Cette hypothèse de travail posée. L’avenir semble bien noir…

Mais arrêtons là, si ce n’est pas tout, n’est-ce pas déjà plus que suffisant ?

Ne reste qu’à souhaiter qu’Israël ne soit pas déçu…

Que Mr Trump réalise sans tenir compte de qui que ce soit, ce que, vrai ou faux, les israéliens ont cru (ont voulu) entendre …

Que l’Amérique soit à nouveau la meilleure amie de l‘Etat Hébreu.

( Et tant pis pour les autres) !