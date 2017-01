Pour la nouvelle année, le Prince Charles donne un discours élogieux de l’Islam

Pour 2017, le Prince Charles a fait un discours élogieux de l’Islam, comparant Mahommet et Jésus et expliquant que l’Europe devait être ouverte et tolérante avec les migrants.

Le Prince Charles n’a jamais fait mystère de son vif intérêt pour l’islam, ni de son goût prononcé pour la richesse patrimoniale de la culture islamique, allant jusqu’à révéler en 2013 son apprentissage de la langue arabe pour mieux appréhender le Coran.

Lors de sa traditionnelle allocution de Noël diffusée sur les ondes radiophoniques de la BBC, le Prince de Galles s’est voulu moralisateur et pédagogue, rappelant « le sort subi par la famille de Jésus fuyant la persécution », en le comparant à celui de Mahommet lors de son exil vers Médine, d’où il a par ailleurs massacré la population juive, ce qu’a omis de rappeler Charles.

Dans son discours aux accents d’un vibrant plaidoyer pour une Europe humaniste et tolérante, le Prince Charles a déclaré au sujet des réfugiés : « Leur souffrance ne s’arrête pas à leur arrivée dans le pays étranger où ils cherchent refuge. Nous constatons une montée des groupes populistes à travers le monde qui se montrent de plus en plus agressifs contre ceux qui adhèrent à une religion minoritaire. Tout cela est profondément choquant et fait écho aux sombres heures des années 1930 », a-t-il alerté avec gravité.