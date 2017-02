Pour le Maire de Londres, discriminer les Israéliens n’est pas un problème

Nigel Farage a qualifié le maire de Londres Sadiq Khan – musulman « modéré » – d’être un « hypocrite » dans son opposition au président des États-Unis concernant sa décision d’interdire temporairement l’immigration depuis certains États majoritairement musulmans tout en accueillant en grande pompe des dignitaires de 11 nations qui interdisent aux Israéliens de fouler leur sol.

Le maire Sadiq Khan a appelé le gouvernement britannique à annuler la visite d’Etat de Donald J. Trump tant que se politique relative à l’immigration reste en place, incitant l’ancien leader de l’UKIP à tweeter: « Vous voulez interdire Trump de venir au Royaume-Uni, mais vous êtes heureux d’inviter des acteurs de la discrimination israélienne. Vous êtes un hypocrite @SadiqKhan. »

M. Khan a en effet accueilli le plus grand rassemblement jamais réuni d’ambassadeurs et de dignitaires à son hôtel de ville mardi soir, accueillant avec de grands discours accusateurs contre le Président américain des dignitaires de 11 des 16 pays qui bloquent en permanence les déplacements des détenteurs de passeports israéliens – Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Koweït, Liban, Libye, Pakistan, Soudan, Emirats Arabes Unis et Yémen.

Donc en synthèse, M. Khan accepte sans problème la discrimination des Israéliens, citoyens de seconde zone pour lui…