Un article paru dans les Echos Start, filiale du groupe LVMH, tente de faire passer la théocratie chiite pour un pays comme les autres, dans une tentative de propagande dont les ficelles sont un peu trop grosses…Pas un mot sur les droits de l’homme, les pendaisons d’homosexuels, l’affichage d’une volonté de procéder à un nouveau génocide des Juifs en Israël. Les seuls problèmes? La pollution et les embouteillages à Téhéran, selon quatre étudiants dont la seule fille explique même s’être habituée au voile islamique…

« Pour leur année d’échange, Samuel, Dylan, Jacques et Maguelone, quatre étudiants de l’IEP de Lyon, ont choisi une destination peu commune : l’Iran. Leur vie d’étudiant n’a rien à voir avec ici, mais est pourtant éloignée des clichés.

« Vous êtes fous d’aller là-bas ! » C’est peu dire que leur choix de s’installer à Téhéran n’a pas fait l’unanimité. « On me demandait pourquoi je n’allais pas m’éclater aux États-Unis, se souvient Maguelone. Dans les réactions, il y avait des gens enthousiasmés et d’autres catastrophés. »

L’Iran, vu de la France, est encore un pays qui fait « peur » à certains. Pas à cette jeune fille de 21 ans et à trois de ses camarades. Lorsque ces étudiants en 3e année de licence en sciences politiques ont appris la réouverture du partenariat entre leur école, Sciences po Lyon, et l’université de Téhéran, ils ont sauté sur l’occasion.

« Mon intérêt pour le pays est né petit-à-petit, raconte Dylan, un Brestois qui prépare un dossier sur l’idéologie de la Révolution iranienne de 1979. Il y a plein de portes d’entrées, sa politique, son histoire, sa culture… »

« On s’est dit qu’il était en train de s’ouvrir », complète Samuel, en référence à l’accord sur le nucléaire iranien signé en juillet 2015 avec les puissances occidentales.

L’arrivée sur place n’a pas été de tout repos, niveau logement notamment. « On est arrivés un peu à l’arrache, reconnait Samuel. Un doctorant nous a hébergé les premiers jours. On a pu bénéficier de la fameuse hospitalité iranienne. Avec des codes de politesse très forts, il faut s’y habituer. » Cette courtoisie locale, le « taarof », est parfois déconcertante.

Puis « on s’est retrouvés dans un dortoir de travail, dans des chambres de 25 m2 pour six personnes, décrit Jacques. C’était temporaire, assez précaire. On a pu voir un autre Téhéran. » Bien différent du nord huppé de la ville, où « les jeunes bourgeois savent qu’ils vont quitter le pays ». « C’est une société complexe, rebondit Maguelone, qui dit s’être habituée au voile. L’Iran, ce sont pas que des mollahs (religieux) et des tchadori (femmes qui portent le tchador, vêtement traditionnel). Il y a une réalité entre les deux. »

Deux semaines plus tard, ils finissent par trouver un appartement de 100 mètres carrés, loué pour un peu plus de 300 € par mois chacun. Ce loyer est la part la plus importante de leur 700 € de budget mensuel total. Pour leurs dépenses, les étudiants bénéficient d’une bourse de la région Rhône-Alpes d’environ 2000 €. Puisqu’il est toujours impossible d’utiliser une carte de crédit occidentale, Maguelone et Samuel ont dû ouvrir un compte bancaire sur place. « Sinon, c’est du liquide », note Samuel.

Leur quotidien est rythmé par les transports en commun. Depuis leur quartier de Kashanak, au nord de la ville, jusqu’à leurs cours à Amir Abad, plus au sud, il leur faut une combinaison bus-métro d’environ 1 h 30 ! À l’université, en plus des 15 heures hebdomadaires de persan, ils étudient l’anthropologie. « Les profs veulent nous convaincre que l’Iran n’est pas l’Arabie saoudite, commentent-ils. Mais on le sait déjà ! »

Leurs avis sur les cours là-bas ? « Les cours de farsi sont très bien : des effectifs réduits (10 personnes dans la classe), des professeurs disponibles et des sessions assez intensives puisqu’on a 15h de persan divisées en trois cours de 5h. L’ambiance est très détendue, les exercices oraux sont sur le ton de la discussion. L’apprentissage est très axé sur les sujets de tous les jours (dialogue au restaurant, dans un magasin, voyage). »

Des points faibles, il y en a aussi bien sûr. Ainsi « certains profs de persan ne parlent pas très bien anglais, expliquer une définition de mot en persan quand on débute, c’est un peu compliqué. Mais au moins ça nous force à travailler ! Par-contre étonnamment, aucun vocabulaire ou texte politique comme des articles de journaux n’est étudié. »

La vie étudiante ? Rien à voir avec la France. « Ce n’est pas quelque chose d’institué, décrit Samuel. Il n’y a pas de BDE (bureau des étudiants) par exemple. Les étudiants se retrouvent surtout dans les cafés. Et puis le jeudi soir ici, on boit le thé ! Le vendredi et le samedi soir aussi. » Un moyen de rappeler que la République islamique interdit l’alcool.

Lorsqu’ils ne partent pas en randonnée dans les montagnes du nord de Téhéran, les étudiants vadrouillent ailleurs dans le pays. Chaque week-end, pour « respirer » loin de la cuvette téhéranaise, hyper polluée, ils prennent le bus pour découvrir provinces iraniennes ou contrées voisines.

Samuel et les autres ne peuvent que recommander la destination : « C’est parfois perturbant et à la fois étonnant et dépaysant d’être ici, mais c’est vraiment une expérience unique. L’Iran est un pays qui nourrit beaucoup de fantasmes, c’est donc intéressant de le découvrir via un cursus universitaire. »

Ce qu’ils ont préféré, ce qu’ils ont détesté

Pour Jacques, le point positif, c’est que ce pays est une surprise permanente, on y découvre tout le temps de nouvelles choses. Par-contre, le point négatif c’est que c’est un réel enfer urbain.

Pour Maguelone, le vrai plus est la richesse de la culture iranienne. Point noir : les transports qui sont interminables à Téhéran

De son côté Dylan a très apprécié la facilité à rencontrer des gens, ce qui permet de mieux découvrir le pays. Lui, c’est le côté administratif long et fastidieux qui l’a le plus énervé !

Enfin Samuel retiendra la possibilité de découvrir le pays en voyageant n’importe où et en rencontrant des gens toujours hospitaliers et accueillants. Pour lui aussi le côté administratif est trop lourd, avec notamment le besoin d’une autorisation de sortie du territoire si on veut voyager a l’étranger, procédure assez longue et hasardeuse (entre une semaine et 15 jours, plus eventuellement un problème avec le passeport). »