Pourim à Jérusalem : Attentat au couteau à la porte des Lions

Un terroriste armé d’un couteau a perpétré à l’aube un attentat à l’aube à l’entrée de la porte des Lions donnant accès à la vieille ville de Jérusalem. L’assaillant s’est rendu en voiture sur les lieux a garé son véhicule puis a parcouru à pieds quelques centaines de mètres qui le séparaient de la guérite où se trouvaient deux hommes de la police des frontières.

Le terroriste, originaire du quartier de Djebel Moukaber à Jérusalem est entré dans la guérite prenant les deux israéliens par surprise et a commencé à les poignarder. Un combat s’en est suivi et quelques instants plus tard, l’un des policiers est parvenu à se saisir de son arme et a ouvert le feu en direction de l’assaillant.

Appelés sur les lieux, les secouristes du MDA ont immédiatement pris en charge les deux hommes de la police des frontières. Ces derniers ont été moyennement blessés sur la partie supérieure du corps et ont été évacués, conscients, vers l’hôpital Hadassah Ein Kerem de la ville. Le terroriste a succombé peu après à ses blessures.