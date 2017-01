Pourquoi le Huffington Post, si prompt à dénoncer tout racisme, refuse de fermer un de ses blogs antisémites?

Le Huffington Post, média « progressiste » s’il en est, toujours à la pointe de l’anti-racisme officiel, dirigé en France par Anne Sinclair, est embourbé dans une affaire d’antisémitisme qui ne le grandit pas.



La Ligue anti-diffamation (ADL) a demandé à l’édition en langue arabe du Huffington Post de supprimer un post de blog affirmant qu’une femme juive avait empoisonné le fondateur de l’Islam, Muhammad avec de l’arsenic.

L’ADL a exhorté le site à supprimer l’article publié le 29 novembre 2016. «Il est troublant qu’un tel article ait pu passer le processus d’examen éditorial du Huffington Post et que nos préoccupations jusqu’à présent aient été ignorées», a déclaré le PDG d’ADL, Jonathan Greenblatt. «Nous invitons le Huffington Post à retirer immédiatement cet article et à veiller à ce que les garanties appropriées soient en place afin que le site arabe du groupe soit exempt d’antisémitisme et d’incitation à l’encontre des Juifs».

L’ADL a dit qu’après avoir exhorté le site à enlever l’article, le titre a été changé pour atténuer l’accusation d’empoisonnement à l’arsenic «Le prophète est-il mort d’empoisonnement par arsenic?» Cependant, le contenu de l’article est resté inchangé, selon l’ADL .

L’édition arabe du Huffington Post a également été critiquée à la fin du mois dernier pour attirer l’attention sur les «tendances homosexuelles» du chanteur de pop George Michael. Si l’article avait été rédigé par un antisémite d’extrême droite, le Huffington Post aurait-il autant hésité à le supprimer?