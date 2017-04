Pourquoi le nageur américain Michael Phelps a-t-il des traces sur le corps? Les islamistes ont la réponse…

Le nageur américain Michael Phelps, sportif le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques, avec 23 médailles est apparu recouvert de tâches circulaires rouges et noires au cours des épreuves de natation des Jeux Olympiques.

Un article du site Sport 24 explique qu’il s’agit d’une thérapie appelée «cupping» ou plus simplement thérapie des ventouses. « La technique est très simple: on utilise des ventouses en verre que l’on vide de leur air en glissant une flamme à l’intérieur. Une fois vides, les ventouses sont appliquées sur la peau alors aspirée. Les thérapeutes laissent les ventouses entre cinq et dix minutes avant de les retirer. La pratique permettrait de décongestionner certains blocages dans le corps et faciliter la circulation tout en améliorant la récupération. »

Or les sites islamistes expliquent désormais doctement que cette technique chinoise ancestrale serait en fait totalement islamique… « Le prophète Muhammad (SWAS) a en effet pratiqué et recommandé cette méthode appelée La Hijama. Il a affirmé à ce sujet : « Le meilleur traitement est la hijama » (hadith Boukhari ). Selon le site Hijama, cette médecine a été utilisée pour guérir plusieurs maladies à travers l’extraction du sang par des verres à ventouses. Le prophète qui a pratiqué la hijama sur sa tête suite à une douleur causée par une migraine a précisé: « Les meilleurs traitements de maladies que vous pouvez utiliser sont les verres à ventouses et l’encens indien » (hadith Boukhari) » peut-on lire sur le site Oumma…