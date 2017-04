Pourquoi Netanyahou a refusé de rencontrer le chef de la Diplomatie allemande ? Par David Sebban

Certes, le fait que le ministre allemand des Affaires étrangères profite de sa visite en Israël pour faire un brin de causette avec les organisations les plus anti israéliennes du moment suffirait à expliquer le refus du Premier ministre de le rencontrer. Mais en y regardant à deux fois, il se pourrait bien que Binyamin Netanyahou ait un compte à régler avec Sigmar Gabriel en particulier voire avec la chancelière Angela Merkel.

« L’Allemagne notre grande alliée en Europe », « des relations fortes et inébranlables », « une amie qui nous comprend ». Voilà quelques-unes des formules employées par le Premier ministre israélien ces dernières heures pour faire contrepoids à sa décision de ne pas rencontrer le chef de la Diplomatie allemande de passage en Israël. En réalité, Netanyahou en a gros sur le cœur.

Avec le principal intéressé d’abord. Si Netanyahou et Gabriel se sont rencontrés plusieurs fois par le passé et ont même fumé le cigare ensemble, le chef du gouvernement n’a pas oublié que l’impulsif social-démocrate, jusqu’alors ministre de l’Economie n’avait pas hésité à dénoncer « le régime d’Apartheid » pratiqué par Israël envers les Palestiniens, lors d’un précédent déplacement en Israël (il n’a jamais présenté d’excuses pour ses propos).

Mais Netanyahou a une deuxième raison d’en vouloir aux Allemands. L’attitude d’Angela Merkel n’est plus ce qu’elle était. La chancelière n’en finit plus de se démarquer de son « ami Bibi » et reproche régulièrement à Benyamin Netanyahou de poursuivre la construction dans les localités juives de Judée-Samarie et à Jérusalem-Est, qu’elle n’hésite pas à qualifier d’obstacle majeur sur la voie de la paix.

L’amitié intermittente d’Angela Merkel

Illustration que le torchon brûlait entre Berlin et Jérusalem, bien avant la visite de Sigmar Gabriel, Angela Merkel a tout simplement annulé la rencontre traditionnelle de gouvernement à gouvernement qui devait avoir lieu le mois prochain. C’était précisément pour réaffirmer la solidité des relations entre les deux pays, qu’une ou deux fois l’an, le gouvernement israélien rendait visite au gouvernement allemand…et inversement. Un geste fort qui n’est plus du gout de la chancelière.

En refusant de recevoir le ministre allemand des Affaires étrangères, Netanyahou a non seulement marqué son agacement face aux rencontres du ministre avec les détracteurs d’Israël et en a aussi profité pour régler quelques comptes avec Angela Merkel et son amitié intermittente.