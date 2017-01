Pourquoi Obama n’est pas très fute-fute ? (Par Albert Soued)

(Opinion) La résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l’Onu, bien que non contraignante, et le discours de J. Kerry qui vitupère contre la seule démocratie du Moyen Orient vont torpiller tout espoir de négociation et de paix au Moyen Orient.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils enlèvent à Israël son dernier atout de négociation (les localités juives) et donnent à l’Autorité palestinienne toute possibilité d’intervention — gagnante à tous les coups- auprès d’instances internationales. Dans ces conditions, qu’ont-ils à gagner, les Palestiniens, dans des négociations ?

Par conséquent, le 1er ministre israélien, -devant l’impasse où l’ont mis les Etats-Unis, en lui enlevant tout atout pour négocier avec les Arabes- devrait tirer les conclusions :

Abandonner une fois pour toutes la solution à 2 états et suivre le programme de Bennett annoncé depuis longtemps, annexer tout ou partie de la Judée/Samarie.

La solution illusoire de créer un 23ème état arabe en Palestine est « caduque », comme disait feu Arafat. Car personne ne se fait aucune illusion sur les intentions de cet état qui suivra la voie du Hamas, c’est à dire la terreur.