Pourquoi Poutine reconnait subitement Jérusalem (ouest) comme capitale d’Israël. Par David Sebban

Vladimir Poutine est parvenu (encore !) à doubler Donald Trump sur l’un des sujets les plus brûlants de la diplomatie moyen-orientale : Jérusalem ! Certes et disons-le d’emblée, l’annonce par le ministère russe des Affaires étrangères n’engage à rien dans les faits, mais la Russie brise un tabou et le symbole est fort !

« Nous confirmons notre attachement aux résolutions de l’Onu quant aux principes de règlement, y compris le statut de Jérusalem-Est en tant que capitale du futur État palestinien. Parallèlement, nous jugeons nécessaire de déclarer que dans ce contexte, nous considérons Jérusalem-Ouest comme la capitale de l’État israélien », lit-on dans un communiqué publié à Moscou.

Voilà pour la petite phrase qui fera date, car jusqu’à ce jour, le Kremlin appelait à l’internationalisation de Jérusalem.

Alors pourquoi ? D’abord, une lecture immédiate de l’actualité nous ferait opter pour une opération de diversion après le massacre chimique en Syrie, la Russie bouleverse l’ordre du jour par un sujet dont il sait par avance qu’il fera jaser. Apaisement aussi, car ce demi geste en direction Israël intervient également après un échange téléphonique tendu (houleux?) entre Poutine et Netanyahou ; le premier reprochant au second d’avoir condamné trop vite le régime syrien dans l’attaque chimique d’Idlib.

Mais sur le fond, le maitre du Kremlin ne souhaite en aucun cas pas perdre son influence régionale. Il sait que Donald Trump prépare un sommet israélo-palestinien avec le soutien de l’Egypte, de la Jordanie et dans une moindre mesure des saoudiens et cela l’agace. Lui, qui depuis longtemps, tente de réunir Mahmoud Abbas et Binyamin Netanyahou à Moscou sans succès. La politique timorée d’Obama avait laissé un vide au Proche-Orient aussitôt rempli par la Russie. Avec l’arrivée de la nouvelle administration à Washington, on reparle de l’implication militaire des Usa en Syrie et les bombardements américains de la nuit dernière sur la base aérienne syrienne de Shayratne ne sont qu’un début.

Jusqu’à présent, Vladimir Poutine a avancé ses pions dans cette région instable avec une habileté d’orfèvre. En faisant un geste sur Jérusalem (qui ne lui coute pas grand-chose), il pousse d’autres acteurs régionaux – au premier rang desquels l’Amérique – à se repositionner quitte à commettre l’erreur de se mettre toutes les parties à dos. En clair, Poutine mise son va-tout sur l’inexpérience de la nouvelle administration Trump et le caractère fougueux du président américain, qui espère-t-il lui fera commettre le premier faux pas.

Dans ce nouveau bras de fer entre géants, l’est ou l’ouest de Jérusalem ne sont que prétextes, et d’ailleurs, le gouvernement israélien ne s’y est pas trompé : il n’y a eu aucune réaction officielle au communiqué russe, pour l’instant…