Pourquoi Trump n’a pas serré la main à Angela Merkel ?

Pendant que la communauté internationale et les utilisateurs des réseaux sociaux se creusent la tête pour essayer de comprendre ce qui a poussé Donald Trump à ne pas serrer la main d’Angela Merkel lors de leur rencontre, le président américain a finalement décidé de mettre les points sur les i. Dans une interview accordée au Financial Times, le président Trump avoue avoir eu une « excellente » rencontre avec Angela Merkel, à la mi-mars, et explique pourquoi il n’avait pas serré la main de la chancelière allemande alors. « J’ai eu une excellente rencontre avec la chancelière Angela Merkel. Je lui ai serré la main environ cinq fois, puis nous nous sommes assis sur deux chaises. Je crois que le journaliste a dit « serrez-lui la main », mais je ne l’ai pas entendu », a déclaré Donald Trump.