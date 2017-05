Les préjugés sur les juifs restent répandus parmi les musulmans

« Ils ont un pouvoir bien sûr, le pouvoir des affaires. Parce qu’ils ont de l’argent. Ils sont solidaires entre eux ». « Dès que quelque chose se passe, on est tout de suite à les défendre. Alors que quand quelque chose se passe, on nous défend moins ».

À la demande de la Fondation pour l’innovation politique et de l’Americain Jewish Committee, trente-six hommes et femmes « se déclarant musulmans ou de culture musulmane » et résidant en France ont été interrogés par l’Ifop entre le 28 octobre 2015 et le 29 janvier 2016, soit peu de temps après les attentats de Paris.

Les résultats de cette enquête ont été réunis dans une note publiée le 4 mai 2017 et intitulée « France : les juifs vus par les musulmans. Entre stéréotypes et méconnaissances ».

Foyers d’antisémitisme

L’objectif de Fondapol et de l’AJC était de « prolonger » un premier travail mené en 2014 sur L’antisémitisme dans l’opinion publique française. Celui-ci identifiait les personnes « de culture musulmane » comme l’un des principaux « foyers d’antisémitisme » avec « les électeurs du Front national » et « les sympathisants du Front de Gauche ».

D’une manière générale, les spécialistes sollicités pour commenter les résultats de cette enquête qualitative relèvent une vision plutôt « communautariste » de la société française, conçue non pas « en termes d’individus mais de communautés plus ou moins juxtaposées et antagonistes », relève Mehdi Ghouirgate, maître de conférences à l’Université de Bordeaux-Montaigne.

Au total, une moitié des personnes interrogées tient des propos antisémites, c’est-à-dire stigmatisant les juifs pour ce qu’ils sont, « en leur accolant des dispositions particulières » ou en « les soupçonnant d’une recherche d’intérêts particuliers ».